尹锡悦：对北紧张加剧时或出现危险 韩美将协力应对

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，与北韩的紧张关系加剧后或发生危险的情况，无论韩国还是美国均暴露在北韩核武的威胁之下，理应相互保持合作。尹锡悦在接受美联社采访时表示，像大部分战争一样，误判将导致严重的战争状态, 这种情况我们在历史上已见过很多次。尹锡悦在提及韩美两国共同应对北核问题时表示，韩国新政府成立后持续关注这一问题并进行讨论。核武是美国的资产，但在运营过程中韩国也有参与，韩美将齐心协力应对北韩不断升级的核威胁。尹锡悦说，在运用美国核资产方面，韩美将共享所需信息、共同计划、共同执行，执行过程中也包括举行各种军演。韩美还可进行桌面演习(TTX)、模拟演习，也可进行实际投放核弹机动演习。尹锡悦表示，北韩违反联合国安理会决议和《9.19军事协议》是极为严重的威胁。北韩非法挑衅将促使韩国加强安全应对能力和韩美日进一步加强安全合作。北韩对此也心知肚明，国际社会也十分清楚这一点。尹锡悦还说，如果俄乌战争问题不早日解决，将向北韩传达即使做出这种侵略行为, 在国际社会也不会受到相应制裁和惩罚的信息，这可能鼓动北韩进行进一步挑衅。针对与北韩国务委员长金正恩进行通话等对话的可能性，尹锡悦表示，北韩已切断所有的线路，也不就对话提议作出任何回应。