尹锡悦听取外交和国防部新年工作报告

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦11日上午在青瓦台迎宾馆听取外交部和国防部的新年工作报告，就执政第二年的外交和安全政策进行评估。当天的工作报告以“再次跳跃的国利外交，依靠力量实现和平”为口号。不同于其他部门的工作报告，当天的报告以闭门方式进行。总统室外交和安全参谋人员、外交部长官朴振、国防部长官李钟燮等外交及安全部门主要人士以及北韩经济、经济安全、半导体、北韩核导、无人机、防御产业领域的民间专家共150人左右与会。朴振以“再次跳跃的国利外交”为主题介绍了印度太平洋战略实行元年、基于原则与北韩接触、以经济为中心的外交等今年推进的核心课题。朴振在做报告时表示，将正式推进去年年底发布的韩版地区外交构想即印太战略。为实现北韩完全无核化，将进一步加强与国际社会的合作。朴振还介绍了旨在突破综合性危机的外交战略，以及扩大进军建设、核电、军工产业海外市场的方案等以国家利益为中心的外交战略。随后，国防部长官李钟燮在“依靠力量实现和平”的主题下，介绍了构建应对核导等不对称威胁的压倒性应对能力、发展为世界四大军工产业出口国的方案。尹锡悦定于14日-21日出访阿联酋和瑞士，当天的工作报告是其出访前的最后一项活动。巡访和春节连休结束后，行政安全部、法务部、统一部、国家报勋处、公正交易委员会和金融委员会将进行工作报告。