韩朝野谴责中国暂停向韩公民签发短期签证措施

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野就中国暂停向韩国公民签发短期签证表示遗憾。执政党要求中国撤销有关措施，在野党则要求两国政府妥善解决有关问题。执政党国民力量党首席发言人梁琴喜11日在评论中指出，此次措施令因企业活动等计划前往中国的我国公民遭遇极大不便，对此感到遗憾，中方应撤销该措施。梁琴喜还指出，我国最近加强对自中国入境人员的检疫工作是为应对呈现重新扩散迹象的新冠疫情，中国仅对我国和日本暂停签发短期签证并非单纯的防疫措施，实属不当之举。梁琴喜表示，2020年我国未对自中国入境人员采取入境限制措施时，中国全面禁止了来自韩国的人员入境，这次中国却适用了当时无视的相互主义原则，这种选择性相互主义无法令国民信服。共同民主党发言人朴省俊也在评论中谴责称，中国国内疫情扩散，为保护我国国民，我国政府不可避免地做出了加强入境人员检疫的决定，中国政府情绪化地应对我国政府的合理决定，对此感到遗憾。朴省俊还表示，暂停短期签证签发必然会对两国睦邻友好关系造成负面影响，希望两国政府在两国国民的负面感情加深之前妥善解决这一问题。中国10日起暂停对韩国、日本公民的短期签证签发工作，11日起又暂停了韩国、日本公民的免签过境。