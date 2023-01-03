李在明新年记者会谴责政府破坏在野党 提出30万亿韩元民生计划

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党党代表李在明12日召开新年记者见面会。李在明称，检方对自己的调查旨在破坏在野党、扼杀政敌，同时再次提议与总统举行会谈。李在明还提出了规模达30万亿韩元的紧急民生计划。执政党则再次强调李在明的“司法风险”。李在明在因城南足球俱乐部赞助费疑惑接受检方调查后仅两天便召开记者见面会。这是李在明去年8月就任以来首次举行正式记者见面会，此前李在明曾就大庄洞特检提议、预算案等问题召开过两次简式见面会。李在明表示，政府表面上喊着协同治理，实际上却致力于动用权力机关破坏在野党、扼杀政敌。李在明还再次提议和总统举行会谈。他表示，我已多次提议与总统举行会谈，这一提议至今仍然有效。李在明还提出制定30万亿韩元的“紧急民生计划”，以应对经济危机。具体内容包括对租房押金贷款利息提供支援、扩大对普通民众的贷款支援、制定家庭负债对策、提供物价和居住补贴等。李在明还提议改组内阁、组建泛国家紧急经济会议机制。李在明再次提出保障基本生活的“基本社会”构想、修宪推行总统四年连任制。李在明在去年9月的国会交涉团体演说中提出过上述构想。李在明表示，将明确勾画我国社会的未来蓝图，为“基本社会2050愿景”做准备。为此，将在党内设立基本社会委员会。执政党国民力量党则批评称，李在明代表涉及的城南足球俱乐部赞助费事件是“第三方贿赂”。该党非常对策委员长郑镇硕表示，李在明在检察厅前的拍摄区扮演民主斗士，在调查室里则试图溜出法网。国民力量党还称，李在明的记者见面会充斥着单方面的主张，修宪说法不过是为了免去自身司法风险的花招。