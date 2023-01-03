韩政府公布被强征劳工间接赔偿方案 未具体提及日方道歉等问题

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部正式公布了由被强征受害者支援财团等第三方代替日本战犯企业向被强征劳工受害者支付赔偿金的方案。支付主体为行政安全部下属被日帝强征受害者支援财团。外交部亚洲太平洋局局长徐旻廷和韩日议员联盟会长郑镇硕12日在位于首尔汝矣岛的国会议员会馆主持召开被强征劳工赔偿问题解决方案公开讨论会。徐旻廷表示，对法律的探讨结果显示，受害者可以通过第三方接受判决赔偿金。徐旻廷还表示，政府会亲自拜访原告受害人和遗属，听取意见、充分征求同意。徐旻廷指出，日企资产兑现令无法保障受害者获得充分的赔偿。大法院作出兑现判决后，日企为躲避司法风险，转移在韩资产、结束在韩经济活动，事实上没有可扣押的资产。此前媒体报道称，行政安全部下属被日帝强征受害者支援财团将是赔偿主体。对此，徐旻廷表示，考虑到新财团或基金设立的时间、成本等问题，我们认为被日帝强征受害者支援财团是合适的支付主体。但政府并未具体提及日本政府道歉、战犯企业参与筹款等问题。徐旻廷指出，被告企业无法就整个被强征劳工问题道歉、韩日间还存在其他历史问题、日本曾多次道歉和反省但又推翻等，因此关键在于日本应维持并延续此前已作出的道歉和反省。被日帝强征受害者支援财团理事长沈揆先也表示，日本政府承认法律责任、日本企业赔偿无疑是最佳方案，但一直以来持续斗争的受害者应该更清楚这不可能，并非政府进行屈辱外交，而是试图选择次佳的方案。出席讨论会的受害者方面有关人士明确表示反对政府提出的方案。新日铁住金受害者的代理律所方面表示，政府的方案使受害者的债权消失，日方无需承担任何责任或负担。代理律所方面敦促日方必须道歉，承认强征劳工问题并作出反省。若组建共同基金，包括被告企业在内日方应出资50%。