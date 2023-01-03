韩去年前11个月税收增50万亿韩元 国家财政赤字达98万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国去年前11个月的税收同比增长超过50万亿韩元，但赤字规模仍高达98万亿韩元。企划财政部12日公开了包括上述内容的《财政动向1月号》。数据显示，去年1月到11月的总收入为571.6万亿韩元，同比增长47.7万亿韩元。其中，国税收入为373.6万亿韩元，同比增长50.2万亿韩元。国税收入进度为94.2%。具体来看，所得税收入增幅为15万亿韩元、法人税为32.6万亿韩元、附加价值税为7.8万亿韩元。税外收入为27.4万亿韩元，同比增长1.4万亿韩元。基金收入为170.5万亿韩元，同比减少4万亿韩元。去年前11个月的总支出为622.5万亿韩元，同比增长76.2万亿韩元。预算支出为401.7万亿韩元，增长33万亿韩元。基金支出受补偿小工商户损失的影响，增加34.3万亿韩元，至91.2万亿韩元。从总收入中扣除总支出的综合财政收支出现50.8万亿韩元赤字，较一年前扩大28.5万亿韩元。从综合财政收支中扣除国民年金等四大保障性基金后，反映政府实际财政情况的管理财政收支出现98万亿韩元赤字，赤字规模较一年前扩大21万亿韩元。截至去年11月底，国家债务为1045.5万亿韩元，环比增长7.3万亿韩元。