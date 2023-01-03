韩警方检举78名涉嫌传贳诈骗的嫌疑人

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韩国国际广播电台报道：首尔警察厅金融犯罪调查队13日表示，已检举78名涉嫌骗取数十亿韩元传贳押金的嫌疑人。这78人使用传贳租户的押金大量购入房产售价和传贳价格差价较小的多户型住宅，在此过程中几乎未投入资金。警方已对其中两人实施逮捕。其中，房地产咨询公司代表申某被指为2021年在济州去世的联排式住宅租赁业从业者郑某提供了支持。另一人是拥有大量联排式住宅的投机人金某。上述78人涉嫌于2017年7月至2020年9月分别在首尔江西区和阳川区、仁川等首都圈通过上述投机方式购入628套多户型住宅，并骗取37名承租人高达80亿韩元的传贳押金。该投机方式指同时签订房屋租赁合同和购房合同，投机者几乎、甚至完全不用投入个人资金，仅使用承租人的传贳押金即可充当购房资金。据警方调查，申某成立房地产咨询公司，向联排式住宅等建筑的所有人介绍买主，并与金某共谋，总计用金某的名义购入了新建联排式住宅等628套多户型住宅。警方在分析二人的账户明细后，进一步检举了涉嫌参与该过程的其余76人，其中包括传贳租赁咨询公司相关人员、销售商（中介）。上述人员分别负责寻找待售房产、招募承租人、拟定合同等工作，签订传贳租赁和房屋销售合同，并从卖方处收取销售和咨询手续费，以手续费名义获得的非法收益达8亿韩元。