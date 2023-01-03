韩央行将基准利率上调0.25个百分点

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韩国国际广播电台报道：韩国央行韩国银行为控制消费者物价涨幅，史上首次连续第七次（2022年4月、5月、7月、8月、10月、11月和2023年1月）上调基准利率。另外，考虑到韩美利率差距高达1.25个百分点，央行也判断仍不能放缓货币政策紧缩步伐。韩国银行金融货币委员会在13日上午9时起召开的货币政策方向会议中，将基准利率从年利3.25%上调0.25个百分点，至3.50%。此前2020年3月16日，金融货币委员会为应对新冠疫情扩散可能导致的经济衰退，将基准利率一次性大幅下调0.50个百分点（1.25%→0.75%）。同年5月28日再次降息(0.75%→0.50%)，两个月内大幅降息0.75个百分点。此后，央行九次冻结利率，直到2021年8月26日时隔15个月将基准利率上调0.25个百分点，开启货币政策正常化基调。此后，金融货币委员会在一年五个月期间多次上调利率，总计上调了3.00个百分点。鉴于物价仍未恢复稳定，新年伊始韩国银行再次决定上调基准利率。去年12月，韩国消费者物价指数(109.28)同比上升5.0%，涨幅虽较去年7月的峰值(6.3%）有所回落，但仍自去年5月以后连续八个月维持在5%水平。另外，代表今后一年消费者物价涨幅预测值的预期通货膨胀率也处于高位，去年12月为3.8%。韩国银行在去年12月31日召开的物价情况评估会议中预计，2023年初消费者物价上涨率仍将达5%左右。韩国银行行长李昌镛在新年贺词中也表示，预计与国民生活息息相关的物价将继续保持在目标水平以上，今年的货币政策基调仍将以稳定物价为重中之重。