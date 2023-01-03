尹锡悦14-21日海外巡访 对阿联酋国事访问、出席达沃斯论坛

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于14日至21日进行为期八天六夜的海外巡访，其间将对阿联酋进行国事访问，并前往瑞士出席达沃斯论坛。应阿联酋总统穆罕默德的邀请，尹锡悦首先将于14日至17日对阿联酋进行国事访问，与阿方举行首脑会谈，并就经济合作方案进行讨论。在访问阿联酋期间，尹锡悦还将前往韩国派驻阿联酋的阿克部队和韩国出口阿联酋的巴拉卡核电站进行视察，并出席经济和能源相关活动。总统室国家安保室长金圣翰表示，迄今韩国和阿联酋首脑共进行了14次互访，但此次是1980年两国建交后，韩国总统首次对阿联酋进行国事访问，这反映了韩方对两国进一步升级特别战略伙伴关系的期待。金圣翰表示，尹锡悦总统将阿联酋作为今年出访以及中东访问的首个目的地，反映了总统希望促进经济发展和扩大出口的坚定意志。韩方将与阿联酋大幅加强核能、能源、投资和军工产业的战略合作，通过签订多项谅解备忘录，进一步扩大两国合作的深度和广度。尹锡悦17日将前往瑞士苏黎世，并同当地侨胞举行恳谈会，随后18日至19日将前往出席达沃斯论坛。尹锡悦将在达沃斯论坛期间与国内主要跨国企业CEO举行恳谈会，并举行“韩国之夜”活动，助力釜山申办2030年世博会。尹锡悦还将在达沃斯论坛上发表讲话。本届达沃斯论坛的主题是“在分裂的世界中合作”,尹锡悦将以“旨在突破全球性经济危机的国际合作方向”为主题发表演讲。