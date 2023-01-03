阿联酋决定向韩投资300亿美元 尹锡悦继续开展“经济外交”

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韩国国际广播电台报道：正对中东进行访问的韩国总统尹锡悦同阿联酋总统举行首脑会谈。会谈中，阿联酋决定向韩国投资300亿美元。两国还在能源、核电、军工等领域签署了多份谅解备忘录。这是尹锡悦就任总统后的首次中东之行。尹锡悦16日继续在当地开展“经济外交”，出席韩国-阿联酋商务论坛。论坛旨在讨论随同尹锡悦出访的100余家韩国企业的出口和投资问题。此轮“经济外交”在尹锡悦同阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的首脑会谈中取得了首项成果。尹锡悦在会谈中表示，今后两国应发挥新的领导力，进一步扩大发展韩国和阿联酋的关系。总统室表示，会谈中阿联酋决定向韩国投资300亿美元（约折合37万亿韩元），投资对象为能源、核电、氢能、太阳能、军工等领域的韩国企业。总统室国政企划首席秘书李官燮表示，预计这将为提高国内朝阳企业的全球竞争力和推进我国资本市场的发展起到巨大贡献。另外，穆罕默德表示，韩国在任何情况下都遵守约定，出于对韩国的信任做出了投资决定。两国还在核电、能源、军工、投资等领域签署了13份旨在加强合作的谅解备忘录。如何推动履行投资承诺和谅解备忘录是今后的课题。总统室有关人士认为，穆罕默德总统亲自承诺投资并对合作表示期待，今后的实践工作有望顺利展开。尹锡悦在会谈后前往韩军阿联酋派驻部队阿克部队，激励官兵。