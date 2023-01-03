韩政府加强同阿联酋在工业、能源、核电等领域全方位合作

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韩国国际广播电台报道：韩国政府以尹锡悦总统对阿联酋进行国事访问为契机，加强同阿联酋在工业、能源、贸易、投资等领域的全方位合作。产业通商资源部15日表示，两国政府和企业在工业、能源、贸易、投资领域签署了七份共同宣言、谅解备忘录及合同。产业部长官李昌洋同阿联酋工业与先进技术部长苏尔坦·贾比尔签署了《战略性产业尖端技术伙伴关系谅解备忘录》和《全面战略性能源伙伴关系共同宣言》。产业部表示，战略性产业尖端技术伙伴关系(SPIAT)源自阿联酋的产业多边化政策，为两国在新产业、尖端技术领域创造未来增长动力奠定了实质性基础。全面战略性能源伙伴关系(CSEP)的主要内容是两国在加快核电碳零排放项目、碳氢化合物经济、工业脱碳、能源金融和投资、政策调整领域建立工作组并展开合作。韩国电力、韩国水力原子力同阿联酋核能公司（ENEC）签署了《加快碳零排放项目谅解备忘录》。今后两国将共同开拓第三国核电出口市场、合作研发小型模块化反应堆（SMR）等未来核电技术。与此同时，两国还签署了《氢能合作谅解备忘录》、《贸易投资促进框架谅解备忘录》。韩国石油公社和阿布扎比国家石油公司（ADNOC）还签署了韩阿国际共同储备项目合同。根据该合同，今后若发生石油供应危机状况，韩国可从阿联酋优先购买400万桶石油。