韩国家核心技术超临界半导体设备技术外泄 或造成数万亿韩元损失

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韩国国际广播电台报道：三星电子子公司SEMES数名前任研究员涉嫌将该公司研发的半导体设备新技术泄密至中国，日前被检方起诉。涉案的超临界半导体设备相关技术是国家核心技术。检方担忧，此次泄密行为将造成数万亿韩元的损失。超临界半导体设备由三星电子子公司SEMES在全球首次研发并成功量产。该设备利用高温、高压状态下的二氧化碳清洗晶圆。水原地方检察厅16日表示，以违反《产业技术保护法》等嫌疑起诉五名SEMES前任研究员。涉案人员于2019年离开公司后创办半导体设备公司，涉嫌以不正当手段获取被指定为国家核心技术的超临界半导体设备的图纸，并通过技术泄密掮客销售给中国。据统计，包括研究费在内，此次技术泄密对SEMES造成了约350亿韩元的损失。根据检方的调查结果，涉案人员从2019年底起至去年出口了20台清洗设备，获取的利益约达1200亿韩元。检方怀疑，涉案人员还试图泄露SEMES成功研发的磷酸清洗设备技术。SEMES是全球第二家成功研发该技术的企业。另外，涉案人员涉嫌利用空壳公司进行交易，贪污公司27亿韩元资金。检方为追回犯罪所得，对涉案人员公司价值约535亿韩元的半导体清洗设备进行了扣押。检方担忧，此次技术泄密有可能导致三星电子的半导体竞争力下滑，进而给整个产业造成数万亿韩元的损失。