韩登记人口连续三年减少 单人家庭近千万户

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韩国国际广播电台报道：数据显示，继2020年、2021年之后，韩国人口于2022年继续减少。但单人家庭持续增加，已接近1000万户。女性老年人口占比首次突破20%。行政安全部15日表示，以2022年12月31日为准，韩国居民登记人口为5143.9038万人，较2021年（5163.8809万人）少19.9771万人，减幅为0.39%。按照性别来看，男性人口连续四年减少，女性人口连续两年减少。女性人口为2580.2087万人，男性人口为2563.6951万人，男女人口差为16.5136万人，是2015年女性人口首次超越男性人口以来的最大值。单人家庭持续增加，占到家庭总数的41.0%（972.4256万户），即将突破1000万户。而三人、四人及以上家庭占比则持续下滑。单人家庭、二人家庭合计占据家庭总数的65.2%。随着家庭成员数减少，家庭数量逐年增多，2022年达到2370.5814万户，较2021年底增加23.2919万户，增幅为0.99%。家庭平均成员数为2.17人，为历史新低。从各年龄段人口来看，50-59岁（16.7%）占比仍然最高，而60岁及以上人口增加。自2017年韩国步入老龄社会以来，65岁及以上人口占比持续上升，2022年底达到18.0%。按照性别来划分，女性老年人口比重（20.1%）首次突破20%，较男性（15.9%）高4.2个百分点。从各市道的老年人口比重来看，全罗南道（25.17%）、庆尚北道（23.78%）、全罗北道（23.20%）、江原道（22.77%）、釜山（21.47%）、忠清南道（20.58%）已步入超老龄社会。65岁及以上人口占比超过7%为老龄化社会，超过14%为老龄社会，超过20%为超老龄社会。京畿道、仁川、世宗、忠清南道、济州的人口较2021年底有所增长，其余地区则出现减少。