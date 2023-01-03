韩国阿联酋签署战略性军工产业合作谅解备忘录

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韩国国际广播电台报道：韩国和阿联酋签署战略性军工产业合作谅解备忘录。防卫事业厅16日表示，15日在韩国总统尹锡悦和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的见证下，该机构和负责阿联酋军火采购的塔瓦尊经济委员会签署了上述谅解备忘录。防卫事业厅表示，此次谅解备忘录的签署将巩固大韩民国和阿联酋的特别战略伙伴关系，对增进两国军火采购机构在该领域的实质性合作作出贡献。两机构将努力开展共同投资、研究和技术研发，以在此次谅解备忘录的基础上进一步发展两国军工产业和国防技术合作。去年1月，韩国和阿联酋签署了规模达35亿美元的韩国弹道导弹拦截系统“天弓-Ⅱ”订单。另外，韩国政府决定加强同阿联酋在工业、能源、贸易、投资等领域的全方位合作。产业通商资源部15日表示，两国政府和企业在工业、能源、贸易、投资领域签署了七份共同宣言、谅解备忘录及合同。产业部长官李昌洋同阿联酋工业与先进技术部长苏尔坦·贾比尔签署了《战略性产业尖端技术伙伴关系谅解备忘录》和《全面战略性能源伙伴关系共同宣言》。产业部表示，战略性产业尖端技术伙伴关系(SPIAT)源自阿联酋的产业多边化政策，为两国在新产业、尖端技术领域创造未来增长动力奠定了实质性基础。全面战略性能源伙伴关系(CSEP)的主要内容是两国在加快核电碳零排放项目、碳氢化合物经济、工业脱碳、能源金融和投资、政策调整领域建立工作组并展开合作。韩国电力、韩国水力原子力同阿联酋核能公司（ENEC）签署了《加快碳零排放项目谅解备忘录》。今后两国将共同开拓第三国核电出口市场、合作研发小型模块化反应堆（SMR）等未来核电技术。与此同时，两国还签署了《氢能合作谅解备忘录》、《贸易投资促进框架谅解备忘录》。韩国石油公社和阿布扎比国家石油公司（ADNOC）还签署了韩阿国际共同储备项目合同。根据该合同，今后若发生石油供应危机状况，韩国可从阿联酋优先购买400万桶石油。