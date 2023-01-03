韩新冠特别应对团长：距离室内口罩令解除已不远 疫情不会急剧扩散

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠特别应对团长兼国家传染病危机应对咨询委员长郑锜硕16日表示，最近疫情已过高峰，进入了稳定期。郑锜硕还表示，距离室内口罩令解除已不远，解除后也不会出现疫情急剧扩散的情况。郑锜硕当天在例行记者会上表示，最近疫情呈现出明显的放缓趋势，过去一周的确诊病例为30万例，较1月第一周的41万例减少约27%。一周死亡者数从400人减少至356人，减幅约为11%。一周新增危重病例从530例减少至440例，减幅约为17%。郑锜硕指出，（除海外变异毒株流入外）风险因素中几乎不存在国内因素，今后还将有200万-300万人感染，随后本轮流行就将结束。郑锜硕表示，国家传染病危机应对咨询委员会将于17日召开会议，讨论调整室内口罩令的方案。郑锜硕说，摘下口罩的时间已为期不远，室内口罩令解除后，疫情也不会骤然扩散。虽然会出现一定程度上的反弹，但不会到需要重新调整所有措施的程度。另外，中央防疫对策本部表示，以16日0时为准，韩国新增14144例新冠确诊病例，累计确诊2982.1035万例。其中，本地感染病例为14080例、境外输入病例为64例。境外输入病例中有41例为自中国入境的人员，占比64%。新增确诊病例较一周前减少4900余例，以周一为准，是去年10月24日（14296例）以来的最低值。自1月9日起的一周内，日均新增确诊病例为40206例。正在接受住院治疗的危重病例为510例，较前一天增加11例。以15日下午5时为准，重症患者病床启用率为35.3%。死亡者新增35人，累计死亡32984人，累计死亡率为0.11%。