韩国、阿联酋首脑就共同声明内容达成协议 含对韩投资300亿美元

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬就包含首脑会谈结果的共同声明的内容达成了协议。此前，穆罕默德总统当地时间15日在首脑会谈中曾口头承诺将对韩国进行300亿美元投资，韩阿首脑共同声明中明文纳入了这一内容。韩阿首脑在共同声明中表示，两国就进一步深化和发展特别战略伙伴关系达成了协议。双方决定在传统能源与清洁能源、和平使用核能、经济与投资、国防·国防技术四大关键领域加强战略合作，并进一步增进两国在航天、新产业、文化等共同关心领域的合作。共同声明指出，从进一步扩大两国特别战略伙伴关系的立场出发，阿联酋政府基于对韩国经济稳定和增长可能性的信任，承诺将对韩国战略性领域投资300亿美元，资金将来源于阿联酋主权财富基金。两国首脑还关注近期阿联酋发布的各项经济倡议，阿联酋鼓励韩国企业利用阿联酋的经济倡议和各种经济、贸易领域的投资机会。为加强贸易合作，两国首脑就缔结贸易和投资促进框架达成了协议，并就通过阿联酋的创业国家倡议扩大两国中小企业和初创企业间的交流以及增进相互投资达成了协议。总统室国家安保室长金圣翰当地时间16日在阿布扎比举行的记者会上表示，阿联酋决定向韩国投资300亿美元体现了穆罕默德总统对韩国作为阿联酋可持续未来增长伙伴的信任。两国首脑共同声明中明示投资承诺，体现了阿联酋对韩国经济的信任。