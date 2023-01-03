韩国国民护照签发量暴增

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韩国国际广播电台报道：随着新冠防疫措施的放缓，人们恢复日常生活，赴海外旅游的韩国人急剧增长。由于护照签发申请量骤增，因此各区厅的护照申请窗口也排起了长队。有关部门提醒，韩国国民在重新申请签发护照时，可在网上直接申请，从而节省时间。据KBS记者报道，首尔钟路区厅民愿室中午挤满了前来申请护照的民众。居住在首尔市永登浦区的市民金熙姸(音译)说，随着新冠防疫措施被放宽，我周边很多人都前往海外旅游，我也打算在今年上半年去海外旅游。最近需要8天左右的时间才能领取护照。平时只需4到5天就能获发护照，但随着各区厅的情况和护照种类的不同，护照签发时间最长可达2周以上。首尔市瑞草区市民朴龙镇(音译)说，上周四我给孩子申请办理护照换新，听说需要8天左右的时间。目前我还没收到联络，所以我来确认一下。新冠疫情蔓延较为严重的2021年，海外旅游人数为162万人，去年增加到890万人，增幅为5倍。护照签发量也急剧增加。2021年护照签发量为69万本，去年增加到283万本，增加了3倍以上。尤其是农历新年即将来临之际，过去每周不到10万本的护照申请量约增加了50%。韩国造币公社ID事业组组长柳车贤(音译)表示，今年1月第一个星期的护照申请量为14.4万本，第二周为14.8万本。预计到农历新年期间还会进一步增加。有鉴于上述情况，各个区厅正在增加工作人员。首尔市钟路区主务官李锦现(音译)表示，区厅职员的疲劳度正在积累，提交申请的民众的等待时间也在增加，因此我们聘用了2名新职员。据介绍，重新申请签发护照的民众可无须访问区厅，而是在“政府24”网站进行申请。但申请者的年龄必须在18周岁以上，新申请签发护照人员则只能线下办理护照。