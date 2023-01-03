春节假期韩人口流动量将增加22%

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韩国国际广播电台报道：随着人们恢复日常生活，预计今年春节假期的人口流动量将较去年同期增长20%以上，日均人口流动量将达530万人次。返乡和返程高峰预计将分别出现在春节前一天上午和春节第二天下午，预计返乡路况将比返程更为拥堵。据KBS记者报道，春节期间，预计返乡车辆最多的时段为春节前一天的1月21日上午。据国土交通部预测，如果在这个时间段利用高速公路，从首尔到釜山最多需要8小时40分钟，从首尔到光州最多需要7小时40分钟。回首尔的返程路最高峰预计将出现在春节第二天23日下午。从釜山到首尔最多需要8小时15分钟，从光州到首尔最多需要6小时35分钟。今年春节返乡时间较短，预计返乡道路交通情况将比返程时更加拥堵。国土交通部预计今年春节的人口流动量共计2648万人次，日均人口流动量为530万人次。日均流动量较去年春节增加了20%以上。有鉴于此，国土交通部将把113条高速公路的部分路段和19个国道的部分路段指定为“预计拥堵路段”，引导车辆分散行驶。在此期间，政府将扩增公共交通数量，高速巴士和铁路将投入预备车辆等，追加提供25万余个座席。另外，春节当天和第二天首都圈的市内公交车和地铁将延长运行时间，且和去年中秋节一样，免收高速公路通行费，免缴费时间为1月21日0时到24日24时。为应对节日期间新冠疫情扩散，政府将增加部署2000余名防疫人员，并在六个高速公路服务区运营临时PCR检测点。