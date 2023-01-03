阿联酋承诺对韩投资300亿美元被纳入两国共同声明

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韩国国际广播电台报道：阿联酋(UAE)承诺对韩国投资300亿美元的有关内容被纳入两国首脑的共同声明。韩国总统尹锡悦期待阿联酋对韩投资和韩国尖端产业力量能够产生协同效应。尹锡悦17日前往瑞士参加世界经济论坛年度会议，继续开展“经济外交”活动。韩国驻阿联酋记者报道，尹锡悦总统和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬发布了共同声明，内容包括基于两国首脑会谈结果的两国具体合作协议。特别是该声明明确记载了穆罕默德总统此前口头承诺的对韩投资300亿美元的有关内容。韩国总统室表示，这明确确认了阿联酋对韩国经济的坚定信任。尹锡悦说，期待阿联酋的对韩投资和韩国尖端产业的力量形成协同效应，以在世界市场创造众多成果。总统室介绍说，尹锡悦总统参加的两国主要企业人士出席的商务论坛共签署了24份规模至少达61亿美元的企业间谅解备忘录(MOU)。包括上述内容在内，此次总统在阿联酋访问期间签订的谅解备忘录共计48份。总统室国政企划首席秘书李官燮表示，此次总统出访向着“新中东热潮”元年迈出了第一步，这成为通过出口和进军海外市场突破综合危机的契机。尹锡悦在结束对迪拜的访问后，结束了此次中东之行的访问日程，随后前往瑞士出席世界经济论坛2023年年会即达沃斯论坛。当地时间16日18时，世界经济论坛2023年年会开幕式在瑞士雪山小镇达沃斯举行。作为全球最知名的经济论坛之一，本届世界经济论坛年会的主题为“在分裂的世界中加强合作”。