韩召开室内口罩令调整咨询委员会会议

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韩国国际广播电台报道：韩国开始商讨是否调整室内口罩令问题。国家传染病危机应对咨询委员会委员长郑锜硕17日下午召开咨询委员会会议，商讨室内口罩令调整方案。政府将根据本次会议的结果召开中央灾难安全对策本部会议，商讨室内口罩令调整与否及调整时间等事宜。去年年底，防疫部门作为将室内口罩令由强制转换为建议的条件提出了四项指标，包括一周新增确诊患者数连续两周以上减少；一周新增危重患者数较前一周减少、一周死亡率低于0.10%；四周内可启用的重症患者病床占比50%以上；高龄者新冠疫苗冬季补充接种率达到50%以上、感染高风险设施人员接种率达到60%以上。防疫部门有关人士表示，如果满足上述四个指标中的两个以上指标，除交通、社会福利设施等部分空间外，可解除室内佩戴口罩义务。目前，除高龄层接种率外，其余指标均达到标准。但防疫部门表示，将考虑自中国入境人员的确诊情况等海外疫情形势，决定放宽室内口罩令的时间。另据报道，据中央防疫对策本部透露，以17日0时为准，韩国新增40199例新冠确诊病例，较一周前1月10日的60024例减少了19825例，与两周前1月3日的81034例相比则减少了一半。以星期二公布的数据为准，这是去年10月18日的33218例以后13周以来的最低值。据统计，在当天新增新冠确诊病例中，本地感染病例为40104例、境外输入病例为95例。