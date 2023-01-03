韩日两国首脑期待改善双边关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和日本两国首脑日前强调尽早解决两国悬而未决问题和加强紧密合作的必要性。韩日首脑17日向在首尔乐天酒店召开的韩日·日韩合作委员会联合会议致贺词。尹锡悦总统的贺词由外交部第一次官赵贤东代读。尹锡悦在贺词中表示，韩日关系在过去几年里陷入了最艰难、最深的桎梏，但最近呈现出明显的改善趋势。尹锡悦说，我和岸田文雄首相通过多次会面，就改善韩日关系的必要性达成了一致意见，并就尽快解决两国悬而未决的问题、扩大两国合作达成了共识。尹锡悦强调，韩国和日本是在包括安全、经济在内的所有领域都需要相互合作的最临近、最重要的邻国。在瞬息万变的国际秩序和严峻的安全环境下，在共享自由民主主义和人权的核心价值的同时，必须为地区和平和繁荣而持续保持团结合作。日本首相岸田文雄也在日本驻韩国大使相星孝一代读的贺词中表示，去年11月在柬埔寨举行的日韩首脑会谈中，两国首脑利用充足的时间进行了建设性的意见交换，并再次就尽快解决两国间悬而未决的问题成了共识。岸田首相表示，今年也将继续与包括尹锡悦总统在内的韩国政府官员进行密切沟通，有必要以邦交正常化后构建的友好合作关系为基础解决悬而未决的问题，使日韩关系回归健全关系并取得进一步发展。日本外务大臣林芳正也通过贺词（代读）表示，在当今国际形势下，日韩、日韩美之间加强合作比过去任何时候都重要。我与韩国外长时而通过见面，时而通过电话沟通，双方几乎每月进行联系，保持密切沟通。