韩共同民主党代表李在明再次接到检方传唤调查通报

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党代表李在明日前再次接到检方的传唤调查通报。1月10日，李在明因城南足球俱乐部（城南FC）赞助金嫌疑接受了12个小时左右的检方调查。作为第一在野党代表的李在明谴责检方说，这是史无前例的传唤和镇压。但这次再次接到了传唤通报。此次传唤调查关于大庄洞和慰礼新城市土地开发特惠疑惑。据了解，检方已向李在明方面询问能否在春节连休后的27日出席传唤调查，李代表方面正在商讨是否出席和出席日期等问题。检方指出，李在明代表是检方调查了一年多的上述两个事件的“核心”，并最终确定了直接调查李在明的方案。检方就大庄洞土地开发腐败疑惑认为，李在明在担任城南市长时期，作为“最终决策权者”，为民间企业提供了便利，并获得了超过4000亿韩元的开发收益。也就是说，该事件对城南市造成了损失。在慰礼新城市开发舞弊疑惑方面，检方调查小组正在调查城南市在选定开发商的过程中，内部信息是否提前遭到泄露等。李在明在大选前就一贯主张大庄洞开发事业是成功的公共利益收回事例。对于亲信不正之风疑惑也表示，本人没有获得1韩元的私人利益，以此全面否认了嫌疑。检方内部还提出在结束此次对李在明的传唤调查后，将城南足球俱乐部疑惑和大庄洞事件等捆绑在一起，申请批捕李在明的方案。另外，警方日前表示，最近对李在明所决定的另一个土地开发事业——城南市柏岘洞开发疑惑进行了多次扣押搜查。