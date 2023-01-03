尹锡悦18日出席达沃斯论坛 宣传韩国投资环境

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韩国国际广播电台报道：正在海外进行访问的韩国总统尹锡悦抵达瑞士，出席世界经济论坛年会即达沃斯论坛。尹锡悦18日在达沃斯论坛与主要企业首席执行官（CEO）会面等，继续展开“经济外交”。尹锡悦结束对阿联酋的访问，抵达此行的第二站瑞士，出席达沃斯论坛。这是韩国总统时隔九年出席达沃斯论坛。总统室表示，尹锡悦总统此行仍将重点放在“经济”上。尹锡悦当地时间16日表示，政府出面协助企业进军难以攻破的市场，我认为这才是支援企业，也是政府应做的事情。尹锡悦首先在瑞士达沃斯与汇聚当地的主要企业首席执行官举行午餐恳谈会。三星、SK、现代汽车等国内企业和英特尔、IBM、摩根大通等海外企业的最高领导人出席活动。尹锡悦将介绍韩国政府以民间和市场为中心的经济政策方向，并就对韩投资事宜进行讨论。本届达沃斯论坛的主题是“在分裂的世界中加强合作”。尹锡悦发表特别演讲时将提议国际社会团结合作，加强供应链、推动能源结构绿色转型。本次达沃斯论坛期间还将举行“韩国之夜”活动，尹锡悦将呼吁达沃斯论坛与会者支持釜山申办2030世博会。不过，尹锡悦与论坛主要与会国首脑另行举行双边会谈的可能性较低。尹锡悦表示，将积极介绍韩国优秀的投资环境，并竭尽全力扩大出口、提升经济活力。中国等国家也将在达沃斯论坛期间积极招商引资，各国为寻求经济突破口已展开竞争。