韩最早30日解除室内口罩令

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韩国国际广播电台报道：韩国室内佩戴口罩义务有望从1月底开始转换为建议国民自主佩戴。政府表示，此轮新冠流行的高峰已过，将在20日举行的中央灾难安全对策本部会议上决定具体的室内口罩令解除日程。政府将于20日敲定室内口罩令调整方案，政府判断此轮冬季新冠流行已过高峰。行政安全部长官李祥敏表示，此轮新冠流行已过高峰，防疫情况整体上趋于稳定。与会人士在17日召开的传染病咨询委员会会议中表示，四项解除室内口罩令的评价指标中三项已达标，且新增确诊病例数持续减少、危重患者和死亡者数较前一周减少、病床启用率也保持稳定。除高龄者新冠疫苗冬季补充接种率仅有30%水平外，其余所有指标均已达标。分析认为，解除室内口罩令的时间或在春节连休结束后的1月30日。国家传染病危机应对咨询委员会委员长郑锜硕表示，我认为两周后的1月下旬，如果届时外部流行趋势没有大的变化，我国将充分具备解除室内口罩令的条件。不过中国境内新冠流行的影响、新型变异毒株出现的可能性以及春节期间人口流动量增加等将是变数。政府表示，春节连休期间将在高速公路服务区内追加部署2000余名防疫工作人员，并提前公布服务区内车流量和人流量等信息。另外，政府建议尚未进行新冠疫苗冬季补充接种的60岁及以上高龄者尽可能在春节连休以前接种疫苗。据介绍，若解除室内口罩令，政府也将建议民众一段时间内在室内继续佩戴口罩，且大众交通工具、医疗机构和感染高风险设施内仍须佩戴口罩。