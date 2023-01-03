北韩最高人民会议17日-18日举行 金正恩未出席

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韩国国际广播电台报道：据朝中社报道，北韩第十四届最高人民会议第八次会议于17日和18日在平壤万寿台议事堂举行。北韩国务委员长金正恩未出席会议，最高人民会议常任委员长崔龙海致开幕词。会议讨论了去年北韩内阁各项事业的情况和今年的课题，制定了预算、通过了《平壤文化语保护法》并探讨了中央检察所事业情况、组织问题等。会议上报告了北韩今年度预算案。今年北韩总支出较去年增加1.7%，其中经济领域预算增加1.2%，国防预算占比15.9%，与去年持平。北韩方面表示，今年度预算旨在大幅加强国家的战争遏制力，同时着重投资构成国家经济基础的人民经济重要部门。北韩还指出，去年大部分预算主要用于提高国家防卫能力、贯彻党和国家防疫政策及社会主义农村建设政策、稳定人民生活。会议还对《平壤文化语保护法》进行了讨论并全票予以通过。会上的报告指出，保护并积极发扬平壤文化语是社会主义民族文化发展的合法要求。会议开始前，北韩朝鲜职业总同盟中央委员会委员长朴仁哲、祖国统一民主主义战线中央委员会书记局长兼主席孟庆一（音）被补选为最高人民会议主席和副主席。孟庆一被认为是北韩对韩国政策核心人物，曾在南北借2018年平昌冬奥会契机改善关系的过程中发挥主导作用，并促成了美国中央情报局韩国任务中心时任主管安德鲁·金、时任美国国务卿蓬佩奥与北韩劳动党统一战线部部长金永哲的会谈。