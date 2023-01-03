现代·起亚去年欧洲市场占有率达9.4% 创新高

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韩国国际广播电台报道：现代汽车和起亚汽车去年在欧洲市场的占有率创新高，品牌销量排名第四。据欧洲汽车工业协会18日消息，现代和起亚去年1月-12月的销量为106.0989万辆，同比增长4.2%。去年欧洲总体汽车市场规模为1128.6万辆，同比缩水4.1%，但现代和起亚的销量增长，达到2019年（106.5227万辆）以来的第二高。现代汽车销量为51.8566万辆，同比增长0.5%；起亚汽车销量为54.2423万辆，同比增长7.9%。两家公司的市场占有率合计达到9.4%，打破了2021年创下的最高纪录8.7%，连续第二年排名第四。去年欧洲市场占有率最高的企业是大众汽车集团，为24.7%。接下来分别是Stellantis（18.2%）和雷诺（9.4%）。现代汽车集团和雷诺的销量仅相差500余辆。2020年排名第四的宝马集团去年排名第五，占有率为7.2%。丰田、梅赛德斯-奔驰分别排名第六和第七位。从型号来看，现代途胜的销量为12.0946万辆、科纳为83695辆、i10为45642辆。起亚狮铂拓界的销量为14.0327万辆、CEED为13.5849万辆、极睿为80320辆。现代和起亚电动汽车的销量为14.3460万辆，同比增长5.9%。2021年5月上市的艾尼氪5累计销量为50215辆，同年7月上市的EV6累计销量为34304辆。去年12月，现代和起亚的销量为74268辆，同比下滑1.0%。市场占有率为6.8%，同比下滑1.1个百分点。