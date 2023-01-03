韩消防厅20日起运营全天候急救医疗直升机

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韩国国际广播电台报道：韩国从20日起将投入消防直升机全天候运输需要急救的重症患者，以弥补现有医疗直升机在运营时间和地区上受限的短板。赶赴现场的急救人员在查看患者状态后立刻呼叫急救医疗直升机，将已失去知觉的患者送到外伤中心。这名患者从高处坠落，导致严重外伤，必须送至区域外伤中心接受治疗。直升机起飞后，专业医生立刻在机内展开救治。从患者所在地点到区域外伤中心车程为50分钟，但直升机仅花费了7分钟。等候在医院入口处的医护人员立刻将患者送入抢救室。消防厅将从20日起开始运营119急救医疗直升机。此前由保健福祉部运营的医疗直升机最大活动半径仅为250公里，且未覆盖坡州、议政府等地区。而消防厅急救医疗直升机的活动半径增至400公里，可进行更远距离的输送。另外，急救医疗直升机24小时全天候运营，而目前的医疗直升机则仅在白天运营。消防厅还组建起了由烧伤、外伤、急救医疗专业医生组成的队伍，可根据患者情况进行分配。医疗机构人士表示，夜间发生的事故更多，这种在夜晚运营、搭载医护人员的直升机对及时救治患者很有帮助。消防厅将于年内实施试点运营评估，随后将运营范围扩大至全罗南道、釜山等此前医疗直升机无法运营的地区。