韩外交部召见伊朗驻韩大使 就尹锡悦言论说明立场

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韩国国际广播电台报道：伊朗18日召见韩国驻伊朗大使，就韩国总统尹锡悦的言论提出抗议。对此，韩国外交部19日召见伊朗驻韩国大使，说明韩方立场。外交部发言人任洙奭19日在例行记者会上表示，外交部第一次官赵贤东当天召见伊朗驻韩国大使沙贝斯塔利，再次说明了我国政府的立场。任洙奭表示，此次措施与韩国驻伊朗大使18日受伊朗政府召见、在德黑兰说明我方立场有关。任洙奭强调，尹锡悦总统的发言旨在鼓励在阿联酋执行任务的我国官兵，与韩伊关系等伊朗对外关系完全无关。我方明确指出，伊朗方面提出的问题与事实全然不符。任洙奭还表示，伊朗政府提出的关于《不扩散核武器条约》的问题也毫无根据。韩国政府重申，韩方忠实履行《不扩散核武器条约》的不扩散义务，且在履行此类义务方面的决心没有变化。任洙奭说，伊朗驻韩国大使表示，将向本国政府如实转达赵次官的说明。当地时间18日，伊朗半官方性质的媒体学生通讯社（ISNA）援引伊朗外交部声明报道称，伊朗外交部负责法务和国际机构事务的副部长那扎皮召见韩国驻伊朗大使尹焵铉，要求韩国政府更正立场。那扎皮强调，伊朗同大部分海湾国家保持着友好关系，韩国总统的言论无异于妨碍这种友好关系、破坏地区的和平稳定。韩国政府应立刻做出说明并予以更正。那扎皮指出，韩国总统最近提到制造核武器的可能性，这违反了《不扩散核武器条约》（NPT），韩国应对此做出解释。另外，那扎皮提到韩国政府冻结伊朗资金等不友好措施，并表示若韩国不采取有效措施解决争端，有可能重新考虑两国关系。2018年美国恢复对伊朗制裁措施，伊朗约70亿美元的资金被冻结在韩国，为伊朗海外被冻结资金中最大的一笔。