尹锡悦：全球应以合作与团结克服综合危机

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在世界经济论坛年会即达沃斯论坛发表特别演讲，强调与国际社会的合作与团结。尹锡悦当地时间19日在达沃斯论坛发表特别演讲时表示，目前全球面临经济和安全区块化、气候变化、卫生医疗差距等综合危机。作为解决方案，尹锡悦提议恢复自由贸易、各国保持团结与合作。尹锡悦表示，不能放弃自由贸易体制，虽然需要与共享价值的国家合作，但也很难排斥其他国家。日本与我们共享普遍价值，中国虽然与我们有不同之处，但也不应排斥，而是应开展融合性合作。尹锡悦还说，将在半导体、核电、氢能等韩国企业拥有竞争力的领域重点进行合作，并表示韩国政府决定废除“脱核电政策”。尹锡悦还前往苏黎世联邦理工学院，就被视为未来国家战略技术的量子技术研发问题进行了讨论。尹锡悦此次“经济外交”巡访取得了成果，阿联酋决定对韩国投资300亿美元，两国还签署了48项经济领域的谅解备忘录。另外，维斯塔斯、默克和诺华等外国企业决定向韩国投资8亿美元。但巡访期间尹锡悦有关“伊朗是阿联酋的敌人”的言论引发了韩国与伊朗的外交矛盾。总统室表示，伊朗方面的误会得到化解后，两国关系将迅速恢复正常，并再次重申尹锡悦总统的发言与韩伊关系无关。