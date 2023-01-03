北韩出现上世纪90年代大饥荒以来最严重粮食短缺

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韩国国际广播电台报道：分析认为，北韩出现了自上世纪90年代大饥荒以来最严重的粮食短缺。上世纪90年代的大饥荒导致北韩数十万人丧生。美国专门报道北韩消息的媒体38 North对北韩粮食价格和库存量等各种资料进行分析后于19日报道称，以去年8月为准，北韩可用粮食跌至最低限度。该媒体报道说，由于北韩信息封闭，因此难以确保可掌握其粮食状况的准确资料，在对联合国粮农组织(FAO)和世界粮食计划署(WFP)等联合国机构的资料以及Daily NK、《亚洲新闻》( ASIA PRESS)等专门报道北韩消息的媒体搜集到的资料进行比较分析后得出的结论是，目前北韩正在经历上世纪90年代灾难性大饥荒以来最严重的粮食短缺。据分析，北韩的主食大米和替代粮食玉米的价格最近暴涨，其中玉米价格涨幅更大。由于在大米不足的情况下，北韩对玉米、大麦、高粱等替代性作物的依赖度会增加，玉米价格涨幅高于大米意味着北韩家庭粮食困难加剧。38 North还介绍说，从开始进行分析的2009年以来，北韩的粮食价格一直高于国际粮食价格。2021年3月开始，二者粮食价格差距拉大，这可视为北韩粮食供应链已崩溃的信号。上世纪90年代北韩爆发大饥荒，约造成60万-100万居民丧生，相当于其总人口的3%-5%。