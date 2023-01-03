仁川国际机场春节期间日均客流量同比增1296%

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韩国国际广播电台报道：仁川国际机场方面表示，今年春节假期特别交通对策实行期间的1月20日至24日，该机场客流量预计将达61.8380万人次，日均客流量约为12.3676万人次。与去年6天春节假期期间日均客流量为8859人次相比增长1296.1%。今年仁川国际机场客流量将可恢复到新冠疫情暴发前2019年春节假期期间61.2%的水平。预计今年春节假期仁川国际机场客流量将于21日出现最高峰，为13.1732万人。从仁川国际机场出发的旅客最多的一天为春节假期前一天20日，为70984人。到达旅客最多的一天为春节假期最后一天24日，为72774人。今年将迎来新冠疫情之后客运需求正式恢复的首个春节，仁川国际机场在扩大出境大厅和安检运营的同时，还将提前运营办理值机柜台。另外，还将在出入境大厅增加投入140余名引导员，并扩大运营自助和智能服务，以缓解旅客拥挤情况。仁川国际机场方面表示，为保障机场的安全运营，将随时运营消防队、并根据降雪预报启动24小时除雪状况室等，在紧急情况发生时立即采取早期措施，确保航空运行及机场运营不受影响。仁川国际机场方面还表示，新冠病毒检测中心(共3处)的单日检测量将扩大到1500人，并将运营截止时间从目前的下午6时延长至晚9时等，加强防疫体系。