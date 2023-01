刊载拉姆齐尔慰安妇论文的学术杂志时隔两年最终拒绝学界撤回要求

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:2020年刊载哈佛大学教授马克·拉姆齐尔(J.Mark Ramseyer)慰安妇论文的学术杂志《国际法与经济学评论》(International Review of Law and Economics,IRLE)最终拒绝了学界关于撤回论文的要求。拉姆齐尔发表主张慰安妇受害者是自愿卖身的妓女的论文后,美国国内历史学者纷纷对此进行批判。发行《国际法与经济学评论》的荷兰出版社爱思唯尔(Elsevier)19日(当地时间)在网上公开的2023年1月号出版前的最终稿件中介绍了拉姆齐尔的论文《太平洋战争的性合同》的验证过程,并公布了上述结论。针对学术界批评上述论文中包含将日军慰安妇强征过程正当化的内容,《国际法与经济学评论》方面表示,已邀请6名历史学家重新进行讨论。据介绍,其中除不接受重新讨论要求的2名历史学家外,其余4人均指出拉姆齐尔论文存在的问题。不过《国际法与经济学评论》在决定不撤回论文的同时,还维持两年前在拉姆齐尔论文中附加的“表示担忧”(Expression Of Concern)的表述。“表示担忧”是出版社为了向读者告知特定论文的可信度存在问题而采取的措施。此前,《国际法与经济学评论》对拉姆齐尔的论文进行了重新验证,并暂时采取了“表示担忧”的措施。