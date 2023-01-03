美洛杉矶华裔社区枪击案导致10人死亡 嫌疑人为亚裔男性

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国洛杉矶县蒙特雷帕克市当地时间21日发生的枪击案已导致至少10人死亡。当地警方表示，嫌疑人是一名70多岁的亚裔男子，在被逮捕前死亡。当地时间21日晚10时许，在美国加州西南部城市蒙特雷帕克的一家舞蹈学习班，一名男性持半自动手枪向人群扫射。据洛杉矶县警方表示，这起案件导致5名男性、5名女性死亡，10人受伤。受害者大部分为华裔，部分伤者伤势严重，死亡人数还有可能上升。蒙特雷帕克位于洛杉矶市东部11公里，是一个约有6万人口的小城市，65%的居民为亚裔美国人。大部分亚裔居民为华裔，当地有不少中国餐馆和食品店。此次案件发生在阴历新年庆祝活动举办场地附近。该活动是南加州最大的阴历新年活动之一，每天接待数万人。今年的活动原计划从案发前一天起举办2天，不过目前第二天的活动已被取消。案发后，洛杉矶县保安官室表示嫌疑人是一名亚裔男性，并公开了该男性的照片。洛杉矶县调查部门于当地时间22日上午在案发现场以南约40公里处发现了疑似嫌疑人乘坐的白色货车。警方特殊机动部队与嫌疑人对峙数小时，逮捕行动开始前车内传来枪响，随后嫌疑人被发现死亡。洛杉矶县保安官室当地时间22日在蒙特雷帕克市政府大楼前召开发布会，表示案件嫌疑人为72岁的亚裔男性休·肯·特雷恩。洛杉矶警方表示，特雷恩单独行凶，现场发现了一把半自动冲锋手枪。调查部门表示正就犯罪动机进行调查，但目前尚无充分证据证明这起案件为仇视犯罪。韩国驻洛杉矶总领事馆和洛杉矶韩人会表示，尚未收到任何与韩裔有关的受害报告。