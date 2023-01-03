韩累计确诊病例超过3000万例 单日新增跌至105天来最低水平

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠累计确诊病例在疫情暴发3年后超过3000万。中央防疫对策本部表示，以23日0时为准，新增9227例确诊病例，累计3000.8756万例。这意味着自2020年1月20日韩国报告首例确诊病例以来，在3年零3天的时间里我国国民每5人中就有3人确诊。另据最近疾病管理厅的抗体阳性率调查结果，若计入未纳入统计的未确诊感染者，每5人中有3.5人有过感染史。正式数据中的累计确诊病例于2022年3月22日超过1000万例，距离报告首例确诊病例26个月。同年8月2日，累计确诊病例达到2000万例，5个月半后超过3000万例。据统计网站Worldometer的数据，我国是新冠疫情暴发后，全球第7个累计确诊病例超过3000万的国家。累计死亡3.3235万，排在全球第34名。23日，我国新增9227例确诊病例，是去年10月10日（8973例）以来的最低值；较22日（1.6624万例）减少7397例，较一周前（16日，1.4130万例）减少4903例。这也是单日新增确诊病例时隔105天跌至1万例以下。23日的新增确诊病例中，境外输入为60例，较前一天（70例）减少10例，其中29例（48.3%）为中国入境人员。22日共有809名中国入境人员通过仁川机场入境，其中持短期签证的126人接受检测，12人确诊、确诊率为9.5%，较前一天（2.2%）有所上升，连续10天维持在个位数。持短期签证的中国入境人员的累计阳性率为11.6%。正接受住院治疗的危重症病例为450例，较前一天（460例）减少10例。死亡新增26例，较前一天减少2例，累计死亡率为0.11%。