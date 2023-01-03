韩国：去年天然气和煤炭进口额创新高

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韩国国际广播电台报道：在原油、天然气、煤炭三大能源中，去年韩国天然气和煤炭的进口额创历史最高纪录。据产业通商资源部发布的资料显示，去年天然气和煤炭的进口额分别为567亿美元和281亿美元，创1956年开始贸易统计以来的最高值。天然气和煤炭的进口额分别超过了2014年和2011年的最高值，刷新历史最高纪录。去年，韩国最大的天然气进口国为澳大利亚，其后依次为美国、卡塔尔、马来西亚和阿曼等。煤炭的最大进口国也是澳大利亚，其后依次为俄罗斯、印度尼西亚、加拿大和南非共和国等。去年，韩国从澳大利亚进口的天然气和煤炭分别在进口总额中占比27%和44.2%。去年，韩国最大的原油进口国依次为沙特阿拉伯、美国、科威特和阿联酋等。韩国从最大的原油进口国沙特阿拉伯的进口额在进口总额中占比35.5%。去年韩国原油进口额为1058亿美元，虽然不及创新高的2012年，但三大能源进口总额刷新历史最高纪录。这是受俄罗斯和乌克兰战争持续的影响加重了全球能源供需困难。另外，在国际能源供需持续不稳定的情况下，政府表示，目前储备油达9千多万桶，可以坚持4个月左右。产业通商资源部和韩国石油公社23日表示，目前政府已确保9670万桶规模的储备油。以国际能源机构为准，即使不引进石油也可以使用111天。