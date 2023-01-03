韩迎今冬最冷天气 首尔体感温度零下25度

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韩国国际广播电台报道：春节假期刚刚结束的25日，韩国迎来今冬最冷天气。截至上午7时，首尔最低气温为当天凌晨2时许创下的零下17.3摄氏度。据气象厅记载，自1904年至今，包括24日和25日在内，首尔最低气温跌至零下17摄氏度以下的天数只有173天，且大部分都出现在1980年以前，进入2000年后仅有9天。当天，首尔还遭遇强风侵袭，清晨6时许体感温度降至零下24.7摄氏度。江原岭西北部和京畿北部的气温则比首尔还低。当天清晨6时33分，江原铁原郡（金化邑）的气温降至零下25.1摄氏度。凌晨0时35分，铁原体感温度降至零下28.3摄氏度。京畿抱川市（一东面）最低气温为零下23.0摄氏度（清晨6时46分）、最低体感温度为零下27.8摄氏度（清晨6时09分）。本轮冷空气覆盖面极广，济州岛也出现了严寒天气，韩国最南端马罗岛气温也降至零下2.9摄氏度（清晨5时30分），最低体感温度为零下9.8摄氏度（清晨6时07分）。以上午7时为准，首尔气温为零下17摄氏度、仁川零下16.5摄氏度、大田零下17.7摄氏度、光州零下13.3摄氏度、大邱零下14摄氏度、蔚山零下13.2摄氏度、釜山零下11.7摄氏度。