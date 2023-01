蓬佩奥：金正恩称为了防范来自中国的威胁需要驻韩美军

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道: 美国前国务卿蓬佩奥当地时间24日在题为“永不退缩,为我爱的美国而战” (Never Give an Inch, Fighting for the America I Love)的回忆录中介绍了他于2018年3月30日首次访问北韩,与北韩国务委员长金正恩对话时的情景。蓬佩奥说,金正恩当时表示,为了防范来自中国的威胁,需要驻韩美军。蓬佩奥在回忆录中称,自己当时指出,中国共产党一直表示若驻韩美军离开韩国,金正恩委员长会非常高兴,对此,金正恩兴奋地拍案并大声说,中国人都是骗子。而且金正恩还说,为了防范来自中国的威胁、保护自身,需要在韩国国内有美国人。蓬佩奥表示,当时需要说服金正恩不要像失去政权和生命的萨达姆·侯赛因一样,要让北韩意识到即使放弃核武器,北韩政权也能生存与发展。蓬佩奥在回忆录中还介绍了美国、韩国和北韩2019年6月在板门店举行三边首脑会谈的经过。蓬佩奥称,当时除了与时任美国总统特朗普看法不同的美国前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿之外,所有人都希望参与这一历史性会面。尤其是时任韩国总统文在寅多次亲自致电自己。当时,金正恩只希望与特朗普总统见面,文在寅对此感到不满。蓬佩奥还暗示当时韩美对北韩问题的立场不一,称在特朗普政府2017年强硬应对北韩挑衅的情况下,韩国只坚持强调“怀柔政策”。