罗卿瑗宣布不参加国民力量党代表竞选

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韩国国际广播电台报道：被视为韩国国民力量党党代表竞选最大变数的罗卿瑗前议员25日上午宣布不参加该党代表竞选活动。与总统室的矛盾以及国民力量党党内初选议员的集体反对最终挫败了罗卿瑗的参选意志。据KBS记者报道，罗卿瑗25日上午在国民力量党中央党部召开记者会表示，不会参加3月8日举行的该党全党大会党代表选举。罗卿瑗表示，在自己的参选问题被视为“分裂格局”的情况下,以所罗门审判的真正母亲的心情决定不参加竞选。罗卿瑗说，为终止国民对我党分裂与混乱的担忧，如能重归和谐与团结，我将勇敢地放下(参选意志)。罗卿瑗当天的记者会距离尹锡悦总统解除其低生育率及老龄化社会委员会副委员长职务仅过去12天。据分析，罗卿瑗在发表“解除低生育率及老龄化社会委员会副委员长职务并非尹锡悦总统意愿”的言论后，国民力量党50名初选议员发布集体反对声明，这对罗卿瑗决定不参选产生了影响。罗卿瑗表示，衷心祈愿尹锡悦政府获得成功。罗卿瑗还委婉地表达了“政党是自由民主主义政治的根基”、“不能放弃包容和尊重”等不满的心情。她说，为了恢复国民的信赖，我将承担“永远的党员”的使命，并维护韩国传统保守政党的名誉。在此之前，罗卿瑗在最近KBS等媒体对国民力量党支持者进行的舆论调查中，位列党代表适合人选第三位，前两位分别为金起炫和安哲秀议员。由于罗卿瑗不参加竞选，国民力量党党权竞争很有可能形成金起炫、安哲秀两强争霸格局。