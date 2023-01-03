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韩国国际广播电台报道：去年韩国辛奇(kimchi）进口额创历史最高纪录。据分析，原因是国产新奇价格上涨使得人们的购买负担加重。与此相反，随着新冠疫情带来的特别需求结束，辛奇出口额时隔七年减少。由此，辛奇的贸易收支时隔一年再次出现逆差。据关税厅贸易统计资料显示，去年辛奇进口额较前一年增加了20.4%，达到1.6940亿美元，创下历史最高值。辛奇进口额增幅也创2010年以后12年来的最高值。辛奇进口额从2019年的1.3亿美元增加到2020年的1.5亿美元。2021年因中国以不卫生方式生产辛奇的视频被曝光，进口额减至1.4亿美元。目前，韩国的进口辛奇均产自中国。去年辛奇进口额再次增加了20%以上，首次超过了1.6亿美元。分析认为，原因是去年制作辛奇的材料价格上涨，国产辛奇价格也随之上涨，因此价格相对低廉的中国辛奇的购买量不断增加。去年辛奇出口额按国家和地区来看，日本为6100万美元，最高。其后依次为美国(2911万美元)、中国香港(727万美元)、荷兰(643万美元)、澳大利亚(588万美元)、中国台湾(549万美元)、英国(531万美元)。由于进口额增加、出口额减少，辛奇贸易收支时隔一年再次出现逆差。去年辛奇的贸易收支出现了2858万美元的逆差，创2018年(-4076万美元)以后四年来的最大幅度逆差。