韩军内部使用有线电话通报北韩无人机情况 被批“倒退回70年代”

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韩国国际广播电台报道：据最新消息，去年12月最先探测到北韩无人机的韩国陆军通过有线电话、而非高速通信系统通知空军有关情况。此前，空军被批评在无人机入侵一个半小时后才启动了“丹顶鹤”应对体系。去年12月26日上午10时19分，陆军在局部防空雷达上最先发现北韩小型无人机。不过直到一个半小时后，空军才启动了无人机作战态势“丹顶鹤”。国会国防委员会共同民主党干事金炳周1月5日指出，“丹顶鹤”应对体系启动得极迟，军方似乎未能掌握总体情况。联合参谋本部的战备态势检查结果显示，状况通报体系存在问题。陆军第一军团通过有线电话向具有“丹顶鹤”启动权的空军作战司令部通知北韩无人机入侵的情况。由于未使用可在几分钟内向全军通知紧急情况的高速通信系统，军方很难及时采取迅速、协调的应对措施。不仅如此，空军认为陆军的电话只是单纯的“询问电话”，又花费了一个小时自行识别无人机。空军雷达用于探测轻型飞机以上级别飞行器，很难识别小型无人机，也未构建起与陆军雷达实时联动的系统。一名国防委员指出，明明有可在五分钟内实时通报情况的高速指令系统，却使用有线电话，显然是因为缺乏训练，以致于倒退回70年代。联合参谋本部在提交给国会的非公开报告中承认应对行动不到位，但并未提及对有关人员的问责情况。国会国防委员会26日召开全体会议，听取关于北韩无人机事件的报告。