韩男女薪资差距在经合组织成员国中居首

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韩国国际广播电台报道：韩国男女薪资差距在经合组织(OECD)国家中居首。另外，在评价性平等水平的国家性平等指数中，韩国男女在决策方面的差距最大。女性家族部表示，以2021年为准，韩国两性薪资差距为31.1%，虽然较2017年下滑了3.5个百分点，但仍在经合组织国家中排名第一。女性家族部指出，造成这种现象的最主要原因是女性职业生涯中断，这意味着30-40岁出头的婚育年龄女性的就业率下滑。统计显示，25-29岁女性的就业率高达70.9%、30-34岁跌至65.7%、35-39岁仅为57.5%。35-39岁男女的就业率差距为32.6个百分点，在所有年龄段中最高。女性家族部将建立性别劳动公示制度，以确认企业在雇佣各阶段的性别比例。该部门还将扩大面向职业生涯中断女性的未来朝阳职业培训，并推动将育儿休假时间从一年延长至一年半。女性家族部还公布了国家性平等指数评估结果。2021年，韩国性平等指数为75.4分，较2020年上升0.5分。女性人权和福利领域的得分最高，为82.9分，其次是性平等意识和文化（74.9分）、社会参与（69.7分）等。社会参与项目中的决策领域得分最低，仅为38.3分。四级和以上公务员女性占比、国会议员女性占比均出现上升，上升幅度为2020年以来最大，但仍在各领域中垫底。女性家族部将积极构建看护安全网，包括扩大小学生和儿童看护服务，并加强对单亲父母、青少年父母的援助力度。另外，女性家族部将整顿性暴力、跟踪犯罪等的相关法律和制度，新设禁止对性骚扰受害人或举报人予以不利处分的制度。