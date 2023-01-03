北韩因呼吸道疾病发布五天封锁令 建议各国使领馆人员克制外出

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩以冬季呼吸道疾病患者增加为由，向平壤居民发布了为期五天的封锁令，并建议各国驻北韩使领馆人员克制外出。俄罗斯驻北韩大使馆当地时间26日在脸书账号上发布新闻资料，称前一天收到北韩外务省礼宾司的外交公函，内容为北韩政府因呼吸道疾病扩散制定了为期五天的特别防疫期。不过该公函并未提到呼吸道疾病是否为新冠。北韩外务省在公函中称，冬季流感和其他呼吸道疾病患者增加，向外国使领馆和国际机构代表通知北韩国家紧急防疫部门下达的措施。北韩外务省表示，25日0时至29日晚12时为平壤特别防疫期，根据防疫情况有可能再延长三天。在特别防疫期内，建议所有登记的外国使领馆工作人员尽量克制外出，车辆尽量克制前往大使馆和居住地以外的地区。北韩外务省还要求外国使领馆人员根据防疫规定，每天主动测量四次体温，并在下午3点前通过电话向平壤友好医院报告结果。若出现高烧患者，应立刻通知友好医院。北韩外务省还表示，特别防疫期内，外国使领馆与北韩政府的一切交流通过电话进行，文件则由外务省礼宾司员工访问大使馆以无接触方式领取。专门报道北韩消息的媒体NK新闻25日援引北韩政府的告示报道称，北韩政府以呼吸道疾病患者增加为由，向平壤居民发布了为期五天的封锁令。该告示还指出，平壤目前正在流行包括普通感冒在内的疾病，不过并未提到新冠。北韩政府还要求居民截至29日居家，其间须每天数次进行体温测量。