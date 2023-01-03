韩外长推进2月先后访问美欧

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振正积极推进2月先后访问美国和欧洲。据外交消息灵通人士26日透露，韩美外交部门正就朴振2月初访美事宜进行最终协调。美国国务卿布林肯将于2月5日-6日访问中国，朴振或在此之前访问华盛顿。朴振将在华盛顿与布林肯举行外长会谈，就尹锡悦总统计划最早今年上半年访美等事宜深入进行讨论。在韩美迎来结盟70周年之际，韩国政府将升级两国全球全面战略同盟关系，并在外交、安全以及经济、技术等领域落实“付诸行动的同盟”。在与美方的会谈中，预计双方将就加强全球问题合作、加强对北延伸威慑的方案以及美国《通胀削减法案》等两国经济安全问题进行广泛讨论。外交部发言人任洙奭当天在例行记者会上回答有关“韩美外长是否会在2月初举行会谈”的提问时表示，目前韩美当局正在进行外交协调，具体内容将在今后适当时期公布。另外，朴振还积极考虑于2月17日-19日出席在德国举行的慕尼黑安全会议（MSC）。慕尼黑安全会议是主要国家领导人和外长及防长等出席的世界最大规模的年度例行国际安全论坛，今年是俄乌开战后首次举行这一会议，预计各方将就相关问题进行大量讨论。此外，日本是今年七国集团峰会的轮值主席国，据日媒报道，日本外务大臣林芳正也将出席慕尼黑安全会议，韩日外长会否借出席会议的机会再次会晤也备受关注。