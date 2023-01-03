韩统一部：今年正式落实“大胆构想” 拟定“新统一未来构想”

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部表示，今年将正式落实政府的无核化路线图“大胆构想”，并将在年内制定符合国际新秩序的新统一愿景——“新统一未来构想”（暂定名）。统一部27日在青瓦台迎宾馆与行政安全部、国家报勋处和人事革新处联合进行2023年工作报告时作出了上述表示。统一部预计，今年美中战略竞争将导致国际秩序动荡加剧。在北韩坚持“强对强路线”的情况下，围绕统一的政策环境也将愈发复杂和严峻。统一部指出，北韩经济自2020年后持续出现负增长，但去年北韩却史无前例地发射了70余枚导弹等，续持进行敌对。统一部将今年的重点政策方向定为“促使南北关系回归正轨”，政策课题包括正式落实“大胆构想”、推进南北关系正常化、提高北韩居民的人权。统一部表示，将在政治、军事、经济领域拟定尹锡悦政府无核化路线图“大胆构想”的具体相应措施，并积极争取国内外的合作与支持。另外，还将通过民间团体和国际机构等摸索南北对话方案、寻求南北对话突破口。另外，统一部还提出重新确立统一未来愿景、以需求者为中心整顿脱北者支援体系、树立正确的统一观和对北视角、加强内部和外部统一力量和基础等政策课题。统一部将在当前新冷战国际秩序中拟定有关统一的中长期政策构想。为此，将听取国内外资深人士和民众的意见，制定“新统一未来构想”，并于年内公布。