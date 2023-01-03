共同民主党称将展开斗争 执政党批评李在明“厚颜无耻”

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党称当前状况为“检察独裁政权”，决定加大斗争力度。共同民主党将在首尔举行对国民报告大会，同时推进弹劾行政安全部长官李祥敏和对尹锡悦总统夫人金建希（音）进行特检。国民力量党则谴责共同民主党党代表李在明是“否认法治、厚颜无耻的政客”。共同民主党于李在明接受检方调查后的第二天即29日晚召开闭门最高委员会会议，会议长达两个半小时。共同民主党首席发言人安浩永表示，党领导班子在会议上得出了当前政局是“检察独裁政权”的结论。会议提出在首尔举行对国民报告大会，并提及可能举行国会外斗争。会议还决定正式推进针对金建希的特检、发起弹劾李祥敏动议。会上还有不少意见认为，李在明不应回应检方的再次传唤。国民力量党则谴责李在明称，从未见过如此厚颜无耻的政客、如此不知羞愧的嫌疑人。国民力量党称，李在明否认法治和国家系统。若感到冤屈，可以卸下党代表和国会议员职务、专心应对调查。国民力量党首席发言人朴正河表示，李在明享受了所有特权，却还声称检察践踏嫌疑人人权，忙于煽动。国民力量党党代表候选人也纷纷表示，李在明“试图欺瞒国民”、“应通过国会议员选举的压倒性胜利来消除这种不服司法的现象。