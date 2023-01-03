高物价下的人间温暖 韩千元餐厅助困难邻里

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韩国国际广播电台报道：近期韩国物价持续上涨，不少餐厅一顿饭的价格已远远超过1万韩元。然而也有餐厅只需1000韩元，就能吃上一顿丰盛的午餐。餐厅开门后，前来就餐的顾客络绎不绝。餐桌上摆放着各种小菜、温暖的汤和米饭，迎接顶着寒风而来的客人。饱餐一顿的费用仅为1000韩元。来自忠清北道清州市的一名市民表示，一般午饭只简单吃些面包、苹果或桔子，但这里只要1000韩元就能吃得很饱，非常好。由于一顿午饭只收1000韩元，餐厅一天的营业额不到10万韩元，远不及食材和人工费。最近物价大幅上涨，餐厅的处境更加困难，不过来自周围的援助之手弥补了资金缺口。食材来自想帮助身边困难邻居的人们，他们不断向餐厅寄来大米、水果、蔬菜等食品。烹饪的工作则由志愿者承担。这家每天最多能向100人提供千元午餐的餐厅于2009年在釜山开张营业。此后，这一模式传播到全国，在十余年的时间里增至18家。清州餐厅的工作人员表示，周围很多人都向我们伸出援手，一同帮助他人的心意很美好，令人感受到这个世界仍然值得爱，感觉很开心。物价持续上涨，人们日渐囊中羞涩。对于我们身边需要为一日三餐担忧的困难邻居来说，千元餐厅是能够战胜严寒的珍贵礼物。