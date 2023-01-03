七成韩民众支持自主研发核武 认为北韩无核化无法实现

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韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，随着北韩核威胁日益升级，七成韩国民众认为有必要自主研发核武。崔钟贤学术院30日公布的“北韩核危机和安全状况认知”民调结果显示，在1000名应答者中，76.6%的应答者认为韩国有必要自主研发核武（包括“有一定必要”、“非常有必要”意见）。72.4%的应答者对韩国的核开发能力给予了积极评价。54.1%的应答者表示不清楚韩国应对北韩核威胁的战略，7.5%的应答者表示完全不了解。77.6%的应答者认为北韩无核化不可能实现，78.6%的应答者认为北韩会进行第七次核试验。51.3%的应答者认为，若韩半岛发生紧急情况，美国会行使核威慑力（包括“一定程度上会”、“肯定会”），略高于认为不会（包括“不太会”、“完全不会”）的应答比例（48.7%）。对于韩国、美国、日本能否开展安全合作，71.9%的应答者给予了肯定回答，远远高于否定回答的比重（28.1%）。另外，韩国民众对中国在北韩无核化、韩半岛统一方面的作用不抱很高期待。64.1%的应答者认为，中国不可能在北韩无核化方面作出实质性贡献（包括“不太可能”、“完全不可能”）。仅有35.9%的应答者认为，中国有可能作出贡献（包括“略有可能”、“很有可能”）。55.1%的应答者认为，中国有可能妨碍韩半岛统一。仅有10.2%的应答者认为中国会作出贡献，34.7%的应答者认为中国既不会妨碍、也不会提供帮助。另外，对于驻韩美军在韩半岛部署“萨德”系统，51%的应答者表示赞成，18.9%表示反对，另有30.1%表示不清楚。63.5%的应答者认为日本有可能研发核武，远高于认为不可能的应答者（36.5%）。本次调查由崔钟贤学术院委托韩国盖洛普于去年11月28日至12月16日采取一对一面对面调查方式实施。