美国会研究服务部：北韩KN-23导弹可搭载核弹头

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韩国国际广播电台报道：美国有分析指出，被称为“北韩版伊斯坎德尔导弹”的KN-23弹道导弹具有搭载核弹头的能力。根据美国国会研究服务部（CRS）最近公布的《北韩核武器和导弹项目》报告，北韩的部分短程弹道导弹和中程弹道导弹具备了搭载核弹头和常规弹头的双重功能。报告指出，KN-23可打击位于韩半岛的所有目标，且可搭载核弹头和常规弹头。报告分析说，KN-23展现了北韩小型导弹值得关注的性能改善。该导弹在最终阶段进行了拉升机动，提高了对目标的打击速度和角度，从而加大了拦截难度。报告还明确指出，北韩超大型火箭炮KN-25能够搭载常规弹头，这一武器打破了火箭和导弹的界线，能够发挥与传统短程弹道导弹相似的效果，但更为经济。报告就“北极星2型”中程弹道导弹指出，这种固体燃料推进导弹能够打击日本本土，可搭载核弹头或常规弹头。报告援引的美国国防情报局（DIA）2021年文件指出，北韩的“北极星3型”潜射弹道导弹可搭载核弹头。报告还就北韩去年12月公开的用于发射洲际弹道导弹的固体燃料推进火箭地面喷出试验指出，预计该火箭将用于地面发射或潜水艇发射，但可信性尚不清楚，在不进行进一步试验的情况下无法判断该火箭能否按照设计运作。