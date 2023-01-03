去年韩轿车出口额达490亿美元 创新高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国轿车出口额接近500亿美元，创下历史新高。关税厅30日公布的轿车贸易情况显示，去年轿车出口额为490.2亿美元，较2021年（426.4亿美元）增长15%。关税厅表示，受车用芯片供需情况改善、环保型汽车需求上升、北美和欧盟及主要国家的需求恢复等因素的推动，轿车出口创下历年新高。从出口对象国来看，对美国（+29.7%）、加拿大（+8.7%）、澳大利亚（+33.4%）、英国（+16.1%）、德国（+4.0%）、以色列（+30.4%）、沙特阿拉伯（+31.4%）的出口同比出现不同程度的增长。但对法国（-1.8%）、荷兰（-15.7%）、意大利（-9.4%）的出口则出现下滑。环保型汽车的出口额同样创下历史新高，带动整体轿车出口额增长。去年环保型汽车的出口额为159.6亿美元，同比增长37.2%。在轿车出口总额中的所占比例从2021年的27.3%上升至去年的32.6%具体来看，电动汽车的出口额为81.1亿美元，占轿车出口总额的16.5%；混合动力车为62.1亿美元，占比12.7%；插电式混合动力车为16.4亿美元，占比3.4%。去年，轿车进口额为140亿美元，同比增长8.9%。进口量为32万辆，增长8.8%。按照进口对象国来划分，从德国（+16.7%）、美国（+7.7%）、奥地利（+8.3%）、英国（+39.1%）的进口有所增长。但从日本（-52.5%）、意大利（-33.3%）、瑞典（-19.8%）的进口则出现下滑。环保型汽车进口额为65.9亿美元，同比增长15.5%，创历年新高，在轿车进口总额中所占比例达到47%，同样刷新历史纪录。