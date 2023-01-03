尹锡悦接见北约秘书长 考虑7月出席北约峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦接见正在韩国访问的北约秘书长斯托尔滕贝格，就北韩核问题等悬案进行了讨论。总统室宣传首席秘书金恩慧30日通过书面资料表示，尹锡悦总统30日下午会见北约秘书长斯托尔滕贝格，就韩国与北约的关系、韩国的印太战略、北韩核问题等各种问题交换了意见。尹锡悦高度评价以去年6月出席北约峰会为契机，韩国与北约的关系取得发展。尹锡悦说，去年11月韩国在北约开设常驻代表部，期待双方能借此机会进一步扩大合作。尹锡悦还说，为成功推行网络、新技术、气候变化、军工产业等韩国和北约间的结对伙伴计划(ITPP)项目，呼吁斯托尔滕贝格付诸关心并发挥作用。金恩慧表示，尹锡悦总统还介绍了去年12月发布的《自由·和平·繁荣的印度太平洋战略》，强调该战略重视法治和国际规范，与北约有很多相似之处，有必要在履行该战略的过程中促进双方合作。尹锡悦还表示，北韩不断升级核导能力、加大挑衅力度，呼吁北约继续发挥积极作用，促使北韩放弃挑衅念头。斯托尔滕贝格还邀请尹锡悦出席7月在立陶宛举行的北约峰会。对此，尹锡悦表示将予以考虑。金恩慧表示，斯托尔滕贝格秘书长高度评价韩版印太战略，并表示将为扩大韩国与北约网络防御和新技术合作贡献力量。斯托尔滕贝格还尤其指出，韩国与北约同盟国扩大军工产业合作令人感到鼓舞。